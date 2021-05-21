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Консолидированный бюджет региона по доходам за январь-апрель исполнен на 104,9%

12:41 | 21.05.2021 | Экономика

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Пенза, 21 мая 2021. PenzaNews. Доходы в размере 26 млрд. 233,1 млн. рублей поступили в консолидированный бюджет Пензенской области в январе-апреле 2021 года, план выполнен на 104,9%. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минфина.

Консолидированный бюджет региона по доходам за январь-апрель исполнен на 104,9%. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По информации ведомства, налоговые и неналоговые доходы составили 17 млрд. 740,6 млн. рублей, или 107,5% к плану; безвозмездные поступления — 8 млрд. 492,5 млн. рублей (99,9%).

Бюджет Пензенской области по доходам выполнен на 103,9%: при плане в 22 млрд. 37,7 млн. рублей фактически поступило 22 млрд. 899,1 млн. рублей. Налоговые и неналоговые доходы сложились в сумме 14 млрд. 417,9 млн. рублей при запланированном объеме 13 млрд. 556 млн. рублей, план выполнен на 106,4%.

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