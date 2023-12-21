В Пензенскую область с ответным визитом прибыла делегация из китайской провинции Шэньси Экономика

Пенза, 21 декабря 2023. PenzaNews. Делегация из китайской провинции Шэньси прибыла с ответным визитом в Пензенскую область. Об этом сообщил губернатор Олег Мельниченко.

Фото: T.me/omelnichenko

«С ответным визитом в Пензенскую область вчера прибыла делегация наших партнеров из провинции Шэньси Китайской Народной Республики. Мы продумали для гостей насыщенную программу», — написал глава региона в своем Telegram-канале утром в четверг, 21 декабря.

По его словам, участники делегации уже посетили промышленный технопарк «Союз».

«Сегодня они отправятся на масштабное событие региона — «Мой бизнес. Экспорт: новые горизонты», где пообщаются с пензенскими предпринимателями, наладят полезные связи, обменяются опытом. Особенно важно для наших друзей из Китая посещение станкостроительного кластера региона, ведь, когда мы в ноябре ездили в КНР, «СтанкоМашСтрой» стал резидентом Сяньянской государственной высокотехнологичной зоны провинции Шэньси. Сегодня гости смогут воочию оценить производственные мощности и обсудить с руководством предприятия детали реализации проекта по производству металлообрабатывающих центров», — отметил Олег Мельниченко.

«Уверен, что гости останутся под впечатлением от возможностей нашего региона, и наше сотрудничество с каждым годом будет только набирать обороты», — подчеркнул губернатор.