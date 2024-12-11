Портфель потребительских кредитов граждан в Пензенской области по итогам 9 месяцев 2024 года превысил 113 млрд. рублей Экономика

Пенза, 11 декабря 2024. PenzaNews. Портфель потребительских кредитов граждан в Пензенской области на начало октября 2024 года превысил 113 млрд. рублей, на долю таких кредитов пришлось около 46% обязательств пензенцев перед банками. Об этом говорится в сообщении пресс-службы регионального отделения Волго-Вятского главного управления Банка России, поступившем в ИА «PenzaNews» в среду, 11 декабря.

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В нем отмечается, что рост портфеля по итогам 9 месяцев 2024 года в годовом выражении продолжился, но более умеренными темпами — 16% после роста на 20% на конец первого полугодия.

«Это объясняется ростом процентных ставок по кредитам и ужесточением банками неценовых кредитных условий», — сказано в тексте.

В нем добавляется, что положительную динамику потребительского кредитования в январе-сентябре 2024 года поддержал в том числе возросший спрос на автокредиты, в целом за это время пензенцы взяли взаймы у банков на треть больше, чем за соответствующий период 2023 года.

«Для снижения рисков избыточной закредитованности граждан Банк России установил для банков и микрофинансовых организаций (МФО) макропруденциальные лимиты по необеспеченным кредитам и займам. Это означает, что рискованные кредиты и займы не должны превышать определенную долю в общем объеме выдач банков и МФО. С помощью таких лимитов ограничивается кредитование заемщиков с высоким показателем долговой нагрузки (ПДН). Ведь чем выше ПДН, тем больше вероятность, что в какой-то момент человек не справится с выплатами», — говорится в сообщении.