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В Пензе подросткам разъяснят азы 3D-моделирования, дизайна, маркетинга и PR

12:36 | 27.01.2017 | Образование

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Пенза, 27 января 2017. PenzaNews. Зимняя школа «ДомInno», в раках которой семь профильных лабораторий объединят 70 школьников из Пензенской области, пройдет на базе училища олимпийского резерва с 19 по 22 февраля.

В Пензе подросткам разъяснят азы 3D-моделирования, дизайна, маркетинга и PR

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе правительства региона, победители интернет-конкурсов «НоваторWeb» пройдут курсы по 3D-моделированию, дизайну, видеотворчеству, инженерному делу, программированию, маркетингу, PR, а также получат навыки работы с аппаратно-программными средствами для построения простых систем автоматики и робототехники — «Arduino».

В числе мероприятий, которые проводятся в рамках региональной программы «1000-list-nick», будут организованы тренинги, сюжетно-ролевые и интеллектуальные игры, способствующие самореализации и повышению компетентности.
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