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В Пензе наградят победителей конкурса юных поэтов и прозаиков

12:07 | 02.02.2017 | Образование

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Пенза, 2 февраля 2017. PenzaNews. Церемония награждения победителей XV областного конкурса юных поэтов и прозаиков имени А.А. Сазонова пройдет в литературном музее Пензы в предстоящий вторник, 7 февраля.

В Пензе наградят победителей конкурса юных поэтов и прозаиков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он посвящен 100-летию государственной системы дополнительного внешкольного образования.

Как ожидается, перед вручением наград 34 победителям и призерам пройдут мастер-классы от членов жюри.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минобразования, на муниципальный этап конкурса поступило более 2 тыс. работ от 1 тыс. детей в возрасте от 8 до 18 лет из 19 районов и городов области.

«Региональный этап конкурса собрал 500 поэтов и прозаиков, которые представили на суд жюри более 1 тыс. творческих работ», — добавили в ведомстве.
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