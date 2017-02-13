В Пензе обсудят плюсы и минусы пятидневной рабочей недели в школе Образование

Пенза, 13 февраля 2017. PenzaNews. Круглый стол на тему «Плюсы и минусы перехода на пятидневную рабочую неделю в школе пройдет на базе Института регионального развития Пензенской области в предстоящий вторник, 14 февраля.

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«В настоящее время режим работы по пятидневной или шестидневной неделе определяется школой самостоятельно. Родители могут высказать пожелания руководству образовательного учреждения или обратиться к нему с просьбой о переходе на пятидневную неделю. Однако прав диктовать режим работы школе у них нет», — сообщила ИА «PenzaNews» начальник отдела по связям с общественностью и СМИ Института регионального развития Пензенской области Анна Демина.

Она уточнила, что участники круглого стола обсудят плюсы и минусы пятидневной рабочей недели в школах.

«Свое мнение смогут высказать сторонники каждого из вариантов», — подчеркнула собеседница агентства.