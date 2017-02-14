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В Пензе школьники поборются за победу в олимпиаде по рисунку, дизайну и архитектуре

10:36 | 14.02.2017 | Образование

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Пенза, 14 февраля 2017. PenzaNews. Заключительный этап ХIV конкурса-олимпиады архитектурно-художественного творчества учащейся молодежи и школьников имени В.Е. Татлина пройдет на базе Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

В Пензе школьники поборются за победу в олимпиаде по рисунку, дизайну и архитектуре. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается на сайте управления образования города, в программу включены не только состязания, но и научно-практическая конференция, мастер-классы по графике, композиции и рисунку. Свои силы в данных направлениях проверят победители отборочного этапа.

В четверг, 16 февраля, пройдут олимпиады по графике среди учащихся 8–10 классов и по рисунку среди учеников 11 классов.

В субботу, 18 февраля, старшеклассники попробуют свои силы в графике, дизайне и архитектуре. В этот же день состоится закрытие конкурса, вручение призов и награждение победителей.

Результаты участников, призеров и победителей олимпиады школьников имени В.Е. Татлина будут учитываться при поступлении в вузы.
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