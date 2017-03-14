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В Пензе прокуратура выявила нарушения в многопрофильном колледже

15:00 | 14.03.2017 | Образование

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Пенза, 14 марта 2017. PenzaNews. Прокуратура Первомайского района выявила нарушения в многопрофильном колледже института непрерывного образования Пензенского государственного университета.

В Пензе прокуратура выявила нарушения в многопрофильном колледже

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В результате проверки личных дел преподавателей установлено, что 12 человек предоставили справки об отсутствии судимости только после заключения трудовых договоров. По данному факту в отношении виновного должностного лица — начальника отдела по кадровой работе — вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении», — сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора региона по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

По ее словам, в ходе проверки выяснилось, что в 2016 году директор многопрофильного колледжа издавал приказы о наложении на студентов дисциплинарных взысканий за нарушение правил внутреннего распорядка, однако таким правом обладает только ректор вуза.

«Также выявлены нарушения при предоставлении обучающимся помещений в общежитиях и взимании с них платы за их использование и коммунальные услуги. Так, несмотря на то, что здание общежития оборудовано приборами учета холодной воды и электричества, а площадь жилых помещений, предоставляемых по договорам найма, различается, оплата коммунальных услуг взималась в фиксированном размере, утвержденном приказом ректора. Она производилась сразу за полный учебный год», — добавила собеседница агентства.

Светлана Артамонова отметила, что по фактам выявленных нарушений в адрес ректора ПГУ внесено представление, которое находится на рассмотрении.
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