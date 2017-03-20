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Пензенские школьники завоевали три награды на «Робофесте» в Москве

12:08 | 20.03.2017 | Образование

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Пенза, 20 марта 2017. PenzaNews. Пензенские школьники завоевали три награды по итогам IX всероссийского робототехнического фестиваля «Робофест-2017» в Москве.

Пензенские школьники завоевали три награды на «Робофесте» в Москве

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Команда лицея №73 «BlackLine» заняла третье место в категории «Hello, Robot! Arduino траектория». Сильнейшими оказались представители Московской области, вторыми стали школьники из Коми.

Приз за лучшие новаторские идеи в категории «Junior FLL-10» получили участники команды «Колибри» центра молодежного инновационного творчества «Вектор» школы №68.

В общем зачете категории «Промышленная автоматизация» «бронзу» завоевала команда «Прорвемся!» дворца детского и юношеского творчества города Пензы. Первое место заняли школьники из Саратовской области, второе поделили две команды из Саранска.
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