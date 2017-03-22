В Пензе 43 человека аккредитованы как общественные наблюдатели ГИА Образование

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. 43 человека получили аккредитацию как общественные наблюдатели за проведением государственной итоговой аттестации в Пензенской области в 2017 году.

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В минувший вторник, 21 марта, состоялся обучающий семинар для общественных наблюдателей, которые примут участие в проведении досрочных экзаменов, стартующих 23 марта. Им рассказали об их роли, правилах поведения, а также правах участников ГИА и ответственности за нарушение порядка.

По словам министра образования региона Александра Воронкова, работа общественных наблюдателей направлена в первую очередь на обеспечение объективного проведения государственной итоговой аттестации выпускников.

«Полученные по результатам общественного наблюдения сведения послужат для совершенствования процедуры проведения экзаменов в области», — добавил он.

В свою очередь региональный координатор корпуса общественных наблюдателей в Пензенской области Марина Сулейманова отметила, что по сравнению с прошлым годом число добровольных наблюдателей ЕГЭ выросло в два раза.

«Радует, что в прошлом году ЕГЭ в Пензенской области прошло без существенных нарушений. В этом году мы также будем следить за порядком и обеспечивать объективность и прозрачность проведения госэкзаменов», — подчеркнула Марина Сулейманова.

Также в семинаре приняли участие онлайн-наблюдатели, которые будут следить за порядком проведения ГИА из созданного на базе Института регионального развития Пензенской области центра, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.