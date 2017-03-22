17:58:40 Среда, 22 марта
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы
ФОТОРЕПОРТАЖ ДТП с участием троллейбуса №2. Пенза, 22 марта 2017 г.

В Пензе за звание «Учитель года» поборются восемь педагогов

13:16 | 22.03.2017 | Образование

Печать

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Восемь педагогов примут участие в городском этапе конкурса «Учитель года – 2017», очный этап которого пройдет с 28 по 30 марта.

В Пензе за звание «Учитель года» поборются восемь педагогов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

За победу будут бороться учитель физкультуры школы №36 Галина Акимова, учитель русского языка и литературы школы №58 Александр Данюк, учитель английского языка школы №77 Виктория Степанян, а также учителя начальных классов школ №31, №59, гимназии №13, лицея №2 и гимназии «САН» Анна Еремина, Наталья Захарова, Екатерина Лебедянцева, Ольга Поколявина и Оксана Гавриленко соответственно.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении образования Пензы, средний педагогический стаж участников составляет 16 лет, а средний возраст — 40 лет.

Торжественное открытие конкурса пройдет в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина 28 марта. В его рамках участники покажут свои визитки.

Церемония награждения состоится в концертном зале «Заря» 30 марта.
Актуальное
Читайте также
«Шпионы джунглей» победили в городской молодежной игре «Стартинейджер» в Пензе В Пензенской области стартовал прием заявок на «Весенниаду»
В Пензе пройдет заседание научно-методического совета архивов ПФО Мэр Пензы потребовал ремонтировать мелкие ямы на дорогах сразу после обнаружения
Первый этап кубка губернатора по дзюдо стартует в Пензе 25 марта Мэр Пензы потребовал максимально сократить сроки рассмотрения обращений граждан
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама