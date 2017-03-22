В Пензе за звание «Учитель года» поборются восемь педагогов Образование

Пенза, 22 марта 2017. PenzaNews. Восемь педагогов примут участие в городском этапе конкурса «Учитель года – 2017», очный этап которого пройдет с 28 по 30 марта.

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За победу будут бороться учитель физкультуры школы №36 Галина Акимова, учитель русского языка и литературы школы №58 Александр Данюк, учитель английского языка школы №77 Виктория Степанян, а также учителя начальных классов школ №31, №59, гимназии №13, лицея №2 и гимназии «САН» Анна Еремина, Наталья Захарова, Екатерина Лебедянцева, Ольга Поколявина и Оксана Гавриленко соответственно.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в управлении образования Пензы, средний педагогический стаж участников составляет 16 лет, а средний возраст — 40 лет.

Торжественное открытие конкурса пройдет в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина 28 марта. В его рамках участники покажут свои визитки.

Церемония награждения состоится в концертном зале «Заря» 30 марта.