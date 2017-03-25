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В Пензе пройдет 15-я смена школы развития студенческого самоуправления «Прогресс»

12:27 | 25.03.2017 | Образование

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Пенза, 25 марта 2017. PenzaNews. Пятнадцатая смена всероссийской школы личностного роста и развития студенческого самоуправления «Прогресс» пройдет на базе гостиницы «Ласточка» в Пензе с 27 марта по 1 апреля.

В Пензе пройдет 15-я смена школы развития студенческого самоуправления «Прогресс». Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как отмечается на сайте проекта, программа включает в себя три уровня обучения: для лидеров общественных и студенческих объединений; для актива студклубов, организаций, вузов и НКО; а также для представителей ссузов.

Проводить его будут специалисты в области молодежной политики, тренеры, психологи, представители власти и общественные деятели.

Планируется, что участие в школе позволит углубить теоретические знания и практические навыки организационной работы в студенческих клубах, организациях и объединениях, повысить конкурентоспособность их специалистов, а также повысить готовность молодых людей к управленческой деятельности.

По данным областного правительства, в смене примут участие более 100 молодых людей из 20 регионов.
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