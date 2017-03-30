В Пензе учителем года стала Екатерина Лебедянцева Образование

Пенза, 30 марта 2017. PenzaNews. Учитель начальных классов пензенской гимназии №13 Екатерина Лебедянцева стала победителем городского этапа всероссийского конкурса «Учитель года – 2017», итоги которого подведены в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина в четверг, 30 марта.

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Ей был вручен диплом первой степени, денежный приз — 50 тыс. рублей, а также памятные подарки.

Второе место по итогам состязаний занял учитель русского языка и литературы школы №58 Александр Данюк, который получил в качестве приза 30 тыс. рублей.

Диплома третьей степени и приза в 10 тыс. рублей удостоены сразу два педагога — учитель начальных классов лицея №2 Ольга Поколявина и учитель физкультуры школы №36 Галина Акимова.

Дипломами участников и памятными подарками награждены лауреаты конкурса — учителя начальных классов Наталья Захарова, Анна Еремина и Оксана Гавриленко, которые работают в школах №59, №31 и в гимназии «САН» соответственно, а также учитель английского языка школы №77 Виктория Степанян.

Всем восьмерым участникам очного этапа также были вручены денежные премии от профсоюза в размере 5 тыс. рублей.

Кроме того, своих фаворитов назвали члены детского жюри и ветераны педагогического труда, которые также оценивали конкурсантов. Школьники отдали предпочтение и вручили свой приз Оксане Гавриленко, а педагоги со стажем наградили Анну Еремину.

Обращаясь к участникам, мэр Виктор Кувайцев назвал ежегодный конкурс грандиозным событием в жизни Пензы.

«Во-первых, наверное, потому, что от общего учительского коллектива у нас, как правило, пятая часть всегда присутствует на этих мероприятиях. Это говорит о том, что для города это значимо, и вы этим дорожите. Серьезность конкурса подчеркивается и тем, что это возможность распространения современных инновационных подходов педагогической практики», — отметил глава администрации города.

По словам Виктора Кувайцева, он очень рад, что ответственные должности занимают более 30 участников конкурсов прошлых лет.

После того, как были названы все призеры, победительница конкурса «Учитель года – 2011», депутат Законодательного собрания Пензенской области Яна Куприна, обращаясь к Екатерине Лебедянцевой, попросила ее приложить все усилия, чтобы регион был достойно представлен на всероссийском этапе.