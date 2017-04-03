Будущие фармацевты со всей России впервые соберутся в Пензе в финале олимпиады Образование

Пенза, 3 апреля 2017. PenzaNews. Заключительный этап всероссийской олимпиады студентов средних профессиональных учебных учреждений по направлению «Фармация» впервые пройдет в Пензе с 19 по 21 апреля.

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В олимпиаде примут участие свыше 500 человек. Заявки уже поступили из Якутии, Мурманска, Чебоксар, Тобольска, Волгограда, Казани, Нижнего Новгорода, Ульяновска, Саранска, Старого Оскола и Воронежа.

Пензенская область не будет выставлять свою команду, так как является организатором олимпиады.

Участникам предстоит выполнить теоретические и практические задания. По итогам олимпиады победители получат денежное вознаграждение.

В рамках олимпиады планируется проведение круглого стола «Подготовка кадров для медико-биологической и фармацевтической промышленности». В его работе примут участие представители законодательной и исполнительной власти регионов, руководители органов управления образованием, методических служб, председатели советов директоров и ассоциаций профессиональных образовательных организаций.

Участники круглого стола обсудят механизмы государственно-частного партнерства в сфере подготовки кадров, создания отраслевых высокотехнологичных центров профобразования и территориальных кластеров.

Также в ходе круглого стола внимание будет уделено вопросам реализации приоритетного проекта «Образование» по направлению «Рабочие кадры для передовых технологий» по стандартам «WorldSkills Russia».

Кроме того, в рамках деловой программы планируется ознакомление с материально-техническим оснащением лабораторий и проведение мастер-классов на базе медицинского института Пензенского государственного университета и лабораторного комплекса ОАО «Биосинтез», сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области.