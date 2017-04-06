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В Пензе пройдет малая географическая олимпиада

08:28 | 06.04.2017 | Образование

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Пенза, 6 апреля 2017. PenzaNews. Малая географическая олимпиада для школьников пройдет на базе педагогического института имени В.Г Белинского Пензенского государственного университета в воскресенье, 23 апреля.

В Пензе пройдет малая географическая олимпиада

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В 2017 году мероприятие будет посвящено Году экологии.

В олимпиаде могут принять участие по одному человеку от каждой параллели 7–9 классов и по одному школьнику от 10–11 классов. Общее число участников от школы составляет не более четырех человек.

Победителей и призеров выявят в индивидуальном и командном зачетах.

Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель пензенского регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов, выполнение заданий олимпиады предусматривает владение содержанием всех тем школьной программы по географии, широкий кругозор и уверенное владение картой.
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