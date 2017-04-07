В Пензе выпускники 2016 года расскажут, как сдать ЕГЭ на 100 баллов Образование

Пенза, 7 апреля 2017. PenzaNews. Выпускники 2016 года, показавшие на ЕГЭ высокие результаты, поделятся со школьниками секретами успеха в рамках всероссийской акции «100 баллов для победы», которая пройдет на базе гимназии №44 города Пензы в понедельник, 10 апреля.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Бывшие выпускники, которые сейчас учатся на первых курсах вузов, проведут мастер-классы, в ходе которых расскажут, как лучше вести себя перед экзаменом, что нужно учесть при подготовке к ЕГЭ и как правильно организовать свой день.

Встреча предназначена для старшеклассников и будущих выпускников 2017 года, руководителей и педагогов образовательных организаций.

Особое внимание планируется уделить активизации интереса школьников к биологии и географии, так как в этом году акция посвящена объявленному в России Году экологии.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, в 2016 году на 100 баллов ЕГЭ сдали 25 выпускников, а в 2015 — 20.