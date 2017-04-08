19:17:50 Суббота, 8 апреля
НКО в Пензе Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе около 100 школьников приняли участие в олимпиаде по истории русского языка

11:21 | 08.04.2017 | Образование

Печать

Пенза, 8 апреля 2017. PenzaNews. Около 100 учеников 24 образовательных учреждений города приняли участие в III открытой олимпиаде по истории русского языка, которая состоялась на историко-филологическом факультете Пензенского государственного университета в субботу, 8 апреля.

В Пензе около 100 школьников приняли участие в олимпиаде по истории русского языка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Участникам олимпиады «Язык — это история народа», посвященной Кириллу и Мефодию, необходимо было решить ряд лингвистических задач. В числе испытаний для учеников 7–11 классов был перевод древнерусского текста, исторический комментарий к разным фактам русского языка, а также творческое задание.

Результаты олимпиады будут опубликованы в группе абитуриентов историко-филологического факультета в социальной сети «ВКонтакте».

Награждение призеров и победителей, а также подготовивших их учителей пройдет 28 апреля в 13.30.
Актуальное
Читайте также
Под Пензой мужчина лишился почти 60 тыс. рублей, дважды попавшись на уловку мошенника В Пензе в субботу ремонт дорог ведется на восьми объектах
Более 80 тыс. жителей Пензенской области приняли участие в субботниках В Пензе ЗАО «Декор-Трейд» выплатит клиенту более 160 тыс. рублей за сданный не вовремя дом
На ярмарке «Сады» на проспекте Победы установили новые киоски В Пензе во время акции «Вместе против террора» нарушений не зафиксировано ― МВД
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама