В Пензе около 100 школьников приняли участие в олимпиаде по истории русского языка Образование

Пенза, 8 апреля 2017. PenzaNews. Около 100 учеников 24 образовательных учреждений города приняли участие в III открытой олимпиаде по истории русского языка, которая состоялась на историко-филологическом факультете Пензенского государственного университета в субботу, 8 апреля.

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Участникам олимпиады «Язык — это история народа», посвященной Кириллу и Мефодию, необходимо было решить ряд лингвистических задач. В числе испытаний для учеников 7–11 классов был перевод древнерусского текста, исторический комментарий к разным фактам русского языка, а также творческое задание.

Результаты олимпиады будут опубликованы в группе абитуриентов историко-филологического факультета в социальной сети «ВКонтакте».

Награждение призеров и победителей, а также подготовивших их учителей пройдет 28 апреля в 13.30.