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В пензенском детсаду №123 по решению суда отремонтируют пищеблок

11:15 | 14.04.2017 | Образование

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Пенза, 14 апреля 2017. PenzaNews. Железнодорожный районный суд Пензы удовлетворил иск регионального управления Роспотребнадзора об обязании детского сада №123 «Семицветик» провести ремонт стен и потолка пищеблока.

В пензенском детсаду №123 по решению суда отремонтируют пищеблок. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщается в решении суда, сотрудники Роспотребнадзора провели плановую проверку детского сада, в ходе которой были выявлены нарушения санитарного законодательства. Их было предписано устранить в определенный срок, а заведующую дошкольного учреждения привлекли к административной ответственности.

По истечении срока, отведенного для ремонта, сотрудники ведомства провели внеплановую проверку, в ходе которой было выявлено невыполнение предписания. Ремонт помещений пищеблока выполнен не был, отделка стен и потолка не приведена в соответствие с санитарными требованиями, краска на потолке в варочном цехе потемнела, из швов потолочного перекрытия отвалилась штукатурка, целостность кафельного покрытия стен частично нарушена.

Заведующая пояснила, что в плане финансово-хозяйственной деятельности на приведение зданий, территории и материально-технической базы детсада в соответствие с современными требованиями и нормами предусмотрено 590 тыс. рублей, а на ремонт пищеблока необходимо примерно 893 тыс. рублей.

В связи с этим управление образования Пензы направило ходатайство в гордуму о выделении дополнительных средств. Кроме того, помощь учреждению решил оказать депутат.

Планируется, что работы в пищеблоке будут проводиться летом, когда на него снижена нагрузка. В данный момент ведется поиск подрядчика.
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