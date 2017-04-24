В Пензе участниками малой географической олимпиады стали более 150 человек Образование

Пенза, 24 апреля 2017. PenzaNews. Более 150 человек приняли участие в XIV региональной малой географической олимпиаде учащихся 7–11 классов, которая состоялась на факультете физико-математических и естественных наук педагогического института имени В.Г. Белинского Пензенского государственного университета в минувшее воскресенье, 23 апреля.

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Большинство из них представляли Пензу, Пензенский, Бессоновский и Колышлейский районы.

Мероприятие призвано стимулировать интерес школьников к изучению географии, а также развивать сотрудничество между школами и вузом.

Как сообщает пресс-служба пензенского регионального отделения Русского географического общества, награждение победителей и призеров олимпиады состоится в мае.