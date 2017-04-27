Мэр Пензы пригрозил увольнением директорам и бухгалтерам школ за нарушения финотчетности Образование

Пенза, 27 апреля 2017. PenzaNews. Директора и главные бухгалтеры учреждений образования Пензы, которые систематически допускают нарушения финансовой отчетности, будут вынуждены покинуть свои должности, если не наладят работу надлежащим образом. Об этом сообщил глава администрации города Виктор Кувайцев в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в четверг, 27 апреля.

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«Если это система, а по материалам проверки видно, что нарушения допускаются в одних и тех же учреждениях, необходимо принимать соответствующие меры», — сказал Виктор Кувайцев, обращаясь к начальнику управления образования Пензы Юрию Голодяеву.

Как сообщает пресс-служба мэрии, доклад о результатах проверки учреждений образования по итогам деятельности за 2016 год представила начальник финансового управления Ольга Завьялкина.

Она озвучила многочисленные выявленные нарушения финансовой отчетности.