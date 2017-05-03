В Пензе победителей малой географической олимпиады наградят 15 мая Образование

Пенза, 3 мая 2017. PenzaNews. Награждение победителей малой географической олимпиады состоится в педагогическом институте имени В.Г Белинского Пензенского государственного университета в понедельник, 15 мая. Об этом ИА «PenzaNews» сообщил председатель регионального отделения Русского географического общества Игорь Пантюшов.

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Среди 7 классов первое место занял Батыр Гафаров из школы №28, второе — Лев Вартанов из лицея №2, а третье — Лев Попов из гимназии №42.

Глеб Абрашитов из многопрофильной гимназии №13 города Пензы и Полина Игошина из зареченского лицея №230 поделили первое место среди учащихся 8 классов. Второй и третий результат показали Полина Северьянова из гимназии №6 и Яков Чернов из школы №63 соответственно.

Среди девятиклассников не было равных Никите Крюкову из школы №10. Вторым стал Александр Попов из школы №41. На третьем месте оказались Федор Бобылев из школы №49 и Дарья Смирнова из школы №58.

Даниил Довгаль из школы №226 города Заречного показал лучший результат среди учащихся 10–11 классов. Второе место поделили Данила Радайкин из школы №76 и Роман Глумсков из гимназии №42. Третьим стал Андрей Зворыгин из гимназии №44.

В командном зачете лучший результат — у лицея №230 города Заречного. Второе место у пензенских школ №58 и №41, а третье — у школы №63 и гимназии №44.