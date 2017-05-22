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В Пензе «Бал медалистов» пройдет 21 июня

10:30 | 22.05.2017 | Образование

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Пенза, 22 мая 2017. PenzaNews. «Бал медалистов» пройдет в Пензе 21 июня. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков в ходе пресс-конференции в понедельник, 22 мая.

В Пензе «Бал медалистов» пройдет 21 июня

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, основным местом проведения станет площадь перед киноконцертным залом «Пенза» и само учреждение культуры.

Ожидается, что в этом году школы с медалью окончат порядка 750 выпускников.

В рамках мероприятия будут организованы фотозоны. Как и в прошлом году медалисты смогут оставить свое пожелание на «Дереве желаний».

Продолжит праздник общее построение и парад медалистов. Также участники и гости мероприятия исполнят традиционный вальс выпускников. В этом году для этого будет написан «Губернаторский вальс».

В киноконцертном зале «Пенза» губернатор Пензенской области Иван Белозерцев вручит благодарственные письма 15 лучшим медалистам и их родителям.

Завершением праздника станет выступление известного певца, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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