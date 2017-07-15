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Мэр Пензы потребовал полностью огородить стройплощадку школы на Шуисте

14:10 | 15.07.2017 | Образование

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Пенза, 15 июля 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал полностью огородить площадку в микрорайоне Шуист, на которой начато строительство новой школы.

Мэр Пензы потребовал полностью огородить стройплощадку школы на Шуисте

Фото: Penza-gorod.ru

«В соответствии с требованиями ГОСТа, строительная площадка должна быть огорожена забором полностью. За воскресенье нужно успеть это сделать», — поручил он ответственным лицам в ходе выезда на место в субботу, 15 июля.

Проектную документацию на здание школы разработали специалисты Пензенского государственного университета архитектуры и строительства.

2 июня состоялся электронный аукцион по выбору подрядчика для выполнения полного комплекса работ по объекту «Строительство школы в микрорайоне Шуист города Пензы».

По результатам рассмотрения первых частей заявок было принято решение о признании одной компании — пензенского ООО «Строй-Партнер» — участником аукциона. После рассмотрения вторых частей организация признана соответствующей всем требованиям, с ней рекомендовано заключить контракт по начальной (максимальной) цене 500 млн. 812 тыс. 390 рублей.

В соответствии с требованиями заказчика, школа должна быть построена до 15 августа 2018 года.

Финансирование работ будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Развитие территорий, социальной и инженерной инфраструктуры в городе Пензе на 2015–2020 годы».

На 2017 год оно предусмотрено в размере 9,6 млн. рублей, на 2018-й — свыше 491 млн. рублей.

Новая школа предназначена для организации учебного процесса в две параллели с расчетной наполняемостью классов по 30 учащихся. Здание переменной этажности сможет вместить 660 детей.
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