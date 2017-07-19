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В Пензе стартовал прием заявок на региональный этап конкурса «Мои инновации в образовании»

13:20 | 19.07.2017 | Образование

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Пенза, 19 июля 2017. PenzaNews. Прием заявок на региональный этап всероссийского педагогического конкурса «Мои инновации в образовании» стартовал в Пензенской области.

В Пензе стартовал прием заявок на региональный этап конкурса «Мои инновации в образовании»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Предполагается, что до 21 сентября оргкомитет и жюри конкурса выберут не более 15 лучших работ, авторы которых представят их в Москве на федеральном этапе.

Победителей всероссийского конкурса назовут 18 октября.

Конкурс проводится по четырем номинациям — «Образовательные технологии», «Воспитательная работа», «Творческое развитие обучающихся» и «Управление образовательным процессом».

Ожидается, что все участники, не занявшие призовые места во всероссийском педагогическом конкурсе «Мои инновации в образовании», получат сертификаты участников.

Организаторами регионального этапа конкурса являются Институт регионального развития Пензенской области и исполком областного отделения Всероссийского педагогического собрания.
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