В Пензе началась подготовка к региональному чемпионату «WorldSkills Russia» Образование Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники министерства образования Пензенской области и руководители профессиональных образовательных учреждений начали подготовку к региональному чемпионату профмастерства «WorldSkills Russia», который пройдет в феврале 2018 года. Фотография © PenzaNews Купить фотографию В частности, ведется работа по подготовке заявки для электронной регистрации регионального чемпионата через систему «eSim». Основными площадками проведения чемпионата станут региональные отраслевые ресурсные центры профобучения. Уже заключено 10 договоров о партнерстве с работодателями в организации чемпионата «WorldSkills Russia». Кроме того, в рамках состязаний намечено провести профориентационную игру со школьниками «Навигатор». Она позволит им на деле познакомиться с предлагаемой профессией, а также поработать на оборудовании, установленном на предприятиях, сообщает пресс-служба Минобразования региона. Нашли ошибку в тексте?

Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter Сообщить новость