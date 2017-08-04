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В Пензе началась подготовка к региональному чемпионату «WorldSkills Russia»

10:28 | 04.08.2017 | Образование

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Пенза, 4 августа 2017. PenzaNews. Сотрудники министерства образования Пензенской области и руководители профессиональных образовательных учреждений начали подготовку к региональному чемпионату профмастерства «WorldSkills Russia», который пройдет в феврале 2018 года.

В Пензе началась подготовка к региональному чемпионату «WorldSkills Russia»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, ведется работа по подготовке заявки для электронной регистрации регионального чемпионата через систему «eSim».

Основными площадками проведения чемпионата станут региональные отраслевые ресурсные центры профобучения. Уже заключено 10 договоров о партнерстве с работодателями в организации чемпионата «WorldSkills Russia».

Кроме того, в рамках состязаний намечено провести профориентационную игру со школьниками «Навигатор». Она позволит им на деле познакомиться с предлагаемой профессией, а также поработать на оборудовании, установленном на предприятиях, сообщает пресс-служба Минобразования региона.
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