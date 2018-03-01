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Финал регионального этапа конкурса «Воспитать человека» состоится в Пензе 14–15 марта

08:23 | 01.03.2018 | Образование

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Пенза, 1 марта 2018. PenzaNews. Финал регионального этапа всероссийского конкурса «Воспитать человека» состоится на базе школы №64 Пензы 14–15 марта.

Финал регионального этапа конкурса «Воспитать человека» состоится в Пензе 14–15 марта

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Из 18 педагогов, которые стали победителями муниципальных этапов, в финал вышли семеро. Так, свой профессионализм покажут учитель математики и информатики школы поселка Титово Пачелмского района Румия Бареева, замдиректора по воспитательной работе школы села Иванырс Лунинского района Нина Марщикова и учитель истории школы Богословки Пензенского района Гульназ Самочкина.

Также в финал прошли учитель начальных классов школы села Красная горка Колышлейского района Ольга Таранцова, учитель биологии каменской школы №9 Дмитрий Рощин, старшая вожатая школы №1 Башмаково Юлия Герасина и учитель начальных классов школы №9 Сердобска Светлана Колесникова.

Участникам предстоит раскрыть свое отношение к профессии, воспитанникам, коллегам и семье, обозначить жизненные приоритеты и рассказать о своих увлечениях в конкурсном задании, а также провести фрагмент занятия с детьми, мастер-классы для своих коллег и принять участие в конкурсе импровизаций.

Начало финальных испытаний запланировано на 10.00, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.
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