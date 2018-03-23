Команда из Пензы поборется за звание самой интеллектуальной в ПФО Образование

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Команда Пензенской области примет участие в интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО», открытие которой состоится во дворце культуры и искусств Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева в пятницу, 23 марта.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В состав сборной региона вошли 15 человек.

В течение двух дней команды из 14 регионов округа будут соревноваться по пяти направлениям, в числе которых программирование, робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки и игра «Что? Где? Когда?»

Оценивать их знания будет экспертная комиссия.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, интеллектуальная олимпиада среди студентов является общественным проектом, который был выбран из 14 конкурсных работ молодежным советом ПФО на окружном форуме «iВолга-2015».