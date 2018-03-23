EN
10:44:32 Пятница, 23 марта
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2018

Команда из Пензы поборется за звание самой интеллектуальной в ПФО

09:20 | 23.03.2018 | Образование

Печать

Пенза, 23 марта 2018. PenzaNews. Команда Пензенской области примет участие в интеллектуальной олимпиаде Приволжского федерального округа среди студентов «IQ ПФО», открытие которой состоится во дворце культуры и искусств Мордовского государственного университета имени Н.П. Огарева в пятницу, 23 марта.

Команда из Пензы поборется за звание самой интеллектуальной в ПФО

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В состав сборной региона вошли 15 человек.

В течение двух дней команды из 14 регионов округа будут соревноваться по пяти направлениям, в числе которых программирование, робототехника, парламентские дебаты, управленческие поединки и игра «Что? Где? Когда?»

Оценивать их знания будет экспертная комиссия.

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, интеллектуальная олимпиада среди студентов является общественным проектом, который был выбран из 14 конкурсных работ молодежным советом ПФО на окружном форуме «iВолга-2015».
Актуальное
Загрузка...
Читайте также
В Пензе полицейские разыскали угнанный внедорожник «Great Wall Hover» В Пензе бывший пристав осуждена за присвоение денег
Кабельский представил Блохина в качестве нового руководителя пензенского «Дизеля» Почти в половине пензенских больниц нужно заменить лифты
Под Пензой будут судить начальника конфетного цеха «Невского кондитера» Более 90% санитарного транспорта в Пензенской области старше 7 лет
Все новости
В России и за рубежом

2007–2018 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама