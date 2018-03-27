В Пензе дан старт финалу конкурса «Учитель года» Образование Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Финал городского конкурса «Учитель года – 2018» стартовал в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина в Пензе во вторник, 27 марта. Фото: Pgduma.ru Участников и зрителей, пришедших их поддержать, поприветствовал глава города Валерий Савельев. «Профессия педагога во все времена была величайшей ответственностью не только перед обществом, но и перед самой жизнью, потому что от качества профессиональной деятельности наставника молодого поколения зависит наше будущее», — отметил он. Валерий Савельев поблагодарил учителей за самоотверженный труд. Как сообщает пресс-служба гордумы, призовой фонд конкурса составляет 100 тыс. рублей. По итогам отборочного этапа финалистами стали восемь педагогов. Планируется, что итоги конкурса будут объявлены в среду, 28 марта. Нашли ошибку в тексте?

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