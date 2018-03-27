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В Пензе дан старт финалу конкурса «Учитель года»

14:30 | 27.03.2018 | Образование

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Пенза, 27 марта 2018. PenzaNews. Финал городского конкурса «Учитель года – 2018» стартовал в детской школе искусств имени Ю.Е. Яничкина в Пензе во вторник, 27 марта.

В Пензе дан старт финалу конкурса «Учитель года»

Фото: Pgduma.ru

Участников и зрителей, пришедших их поддержать, поприветствовал глава города Валерий Савельев.

«Профессия педагога во все времена была величайшей ответственностью не только перед обществом, но и перед самой жизнью, потому что от качества профессиональной деятельности наставника молодого поколения зависит наше будущее», — отметил он.

Валерий Савельев поблагодарил учителей за самоотверженный труд.

Как сообщает пресс-служба гордумы, призовой фонд конкурса составляет 100 тыс. рублей.

По итогам отборочного этапа финалистами стали восемь педагогов.

Планируется, что итоги конкурса будут объявлены в среду, 28 марта.
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