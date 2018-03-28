В Пензе назвали агонистов финала игры «Умники и умницы Сурского края» Образование

Пенза, 28 марта 2018. PenzaNews. Три тройки агонистов, которые примут участие в финале игры «Умники и умницы Сурского края», сформированы в Пензе по итогам отборочных этапов.

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Именно они 22 мая будут играть на дорожках.

Как сообщает пресс-служба министерства образования области, в первую тройку вошли Владислав Егин из никольской школы №2, а также Парвина Абдуллаева и Евгения Филиппова из пензенских школ №36 и №28.

Во вторую тройку включены Максим Самсонкин из спасской школы №1, Ирина Никитина из пензенской гимназии №6 и Дарья Амонова из сердобской школы №10.

В составе третьей сыграют Мария Хрокова из села Большой Вьяс, Анна Назарова из пензенской гимназии №13 и Михаил Майоров из лицея рабочего поселка Исса.

Остальные 20 финалистов займут места теоретиков.

Тема игры остается прежней — «Отечественная война 1812 года в истории и культуре России».