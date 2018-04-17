Прокуратура вмешалась в ситуацию в детсаду Пензы, где ребенок сломал стул Образование

Пенза, 17 апреля 2018. PenzaNews. Прокуратура внесла в адрес начальника управления образования Пензы Юрия Голодяева представление об устранении нарушений в детсаду №39 «Гнездышко», где воспитатель потребовал от родителей отремонтировать стул, сломанный ребенком.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе прокуратуры региона, основанием для проведения проверки стала видеозапись в интернете, подтверждающая факт нарушения прав одного из воспитанников.

«Установлено, что работник дошкольной образовательной организации [...] допустил использование воспитанником детского сада неисправного стула, у которого отсутствовала спинка и торчали штыри, что создавало угрозу его жизни и здоровью. Поскольку неисправность этого предмета мебели возникла вследствие эксплуатации его ребенком, воспитатель потребовал от законного представителя воспитанника его отремонтировать, что нарушает установленный законом принцип добровольности благотворительной помощи», — пояснили в ведомстве.

В прокуратуре добавили, что копии материалов проверки направлены в адрес министра образования Пензенской области Александра Воронкова для рассмотрения вопроса о возбуждении дела об административном правонарушении по ст. 5.57 КоАП РФ «Нарушение права на образование и предусмотренных законодательством об образовании прав и свобод обучающихся образовательных организаций».