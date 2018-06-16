Бал медалистов вновь состоится на Юбилейной площади в Пензе Образование

Пенза, 16 июня 2018. PenzaNews. Областной праздник «Медалист–2018» второй раз подряд состоится на Юбилейной площади в Пензе в четверг, 21 июня.

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Мероприятие начнется с традиционного парада выпускников, отличившихся в учебе. Продолжит торжество танцевальный флешмоб учащихся под названием «Целый мир открыт для нас с тобой». Затем состоится чествование учителей, которые воспитали и подготовили медалистов, а после этого молодежь станцует вальс.

Торжественная часть праздника пройдет в киноконцертном зале «Пенза». Там будут награждены лучшие выпускники и их родители.

Как сообщает пресс-служба регионального Минобразования, завершится праздник выступлением известного эстрадного исполнителя. Кто именно это будет, пока не уточняется.