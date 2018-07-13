В Пензенской области на увеличение мест в детсадах выделено 160 млн. рублей Образование

Пенза, 13 июля 2018. PenzaNews. 160 млн. рублей будет выделено из бюджета Пензенской области на благоустройство территории и подведение сетей к двум дошкольным образовательным учреждениям и пристрою к третьему для создания дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Соответствующие изменения внесены в закон «О бюджете Пензенской области на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов».

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«Пензенской области в 2018 году на двухлетний период выделены из федерального бюджета иные межбюджетные трансферты на строительство дошкольных учреждений в части создания дополнительных мест для детей в возрасте от двух месяцев до трех лет. Напомню, что на 2018–2019 год из федерального бюджета сумма предоставленного трансферта составляет 455,4 млн. рублей. Это 92% общей суммы по начальной цене строительства. 8% за счет областного бюджета — это 36,4 млн. рублей», — сообщила министр финансов Пензенской области Любовь Финогеева в ходе 10-й внеочередной сессии Законодательного собрания региона, которая состоялась в пятницу, 13 июля.

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Помимо этого, по ее словам, необходимо предусмотреть средства на строительство инженерных сетей и благоустройство.

«Для начала торгов и реализации части мероприятий по графику выполнения работ в 2018 году, освоения выделенных финансовых ресурсов предлагается внести в расходы областного бюджета субсидию на предоставление средств муниципалитетам, которые участвуют в этом транше [государственной] программы [«Развитие образования»], и начала конкурсных процедур. На два года сумма субсидий составит 160 млн. рублей — по 80 млн. в 2018-м и 2019-м году. Она будет предоставлена для строительства трех дошкольных учреждений: в Пензенском районе — Засечный сельский совет, в Неверкинском районе и в Пензе — это строительство пристроя к одному из существующих дошкольных учреждений», — пояснила Любовь Финогеева.