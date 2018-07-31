Вблизи новой школы на Шуисте появится сквер Образование

Пенза, 31 июля 2018. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев предложил благоустроить территорию вблизи новой школы в микрорайоне Шуист таким образом, чтобы в итоге получился небольшой сквер.

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«Здесь нужно опираться на опыт благоустройства, который мы использовали в сквере «Семейный» в районе ГПЗ-24. Задача учебного заведения будет заключаться в поддержании чистоты зеленой зоны, а муниципалитет поможет ее развить — установить входную группу, лавочки, урны, провести другие необходимые работы, чтобы в итоге это место могло стать сквером», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в городской администрации во вторник, 31 июля.

Как сообщает пресс-служба мэрии, Виктор Кувайцев предположил, что поделиться своими идеями относительно обустройства территории будет интересно участникам проекта «PROдвижение», который призван помочь осознанно подойти к выбору будущей профессии.