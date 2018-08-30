В Пензе стартовали обучающие курсы для 60 сельских учителей английского языка Образование

Пенза, 30 августа 2018. PenzaNews. 60 учителей английского языка из сельских школ Пензенской области приступили к обучению на курсах, направленных на повышение профессионального уровня и предполагающих зарубежную практику для лучших педагогов.

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В течение 25 дней учителя пройдут усиленный курс подготовки с преподавателями Пензенского государственного университета, носителями языка и участниками обучения 2017 года.

Особое внимание будет уделено эффективным приемам и способам организации устной и письменной коммуникации на английском языке в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Планируется сделать акцент на обучении методам переработки информации из аутентичных источников.

Программа предполагает ознакомление с актуальными технологиями удаленного обучения английскому языку на примере зарубежного опыта. В частности, будет увеличено количество дистанционных модулей, проводимых представителями зарубежных учебных организаций.

12 участников программы в ноябре 2018 года, в период осенних каникул, смогут пройти зарубежную стажировку в британском колледже, сообщает пресс-служба регионального Минобразования.