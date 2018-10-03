Торжества по случаю Дня учителя пройдут в Пензе 4 октября Образование

Пенза, 3 октября 2018. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное предстоящему Дню учителя, пройдет в киноконцертном зале «Пенза» 4 октября.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования области, 31 педагог будет награжден федеральными и региональными наградами.

В ведомстве пояснили, что, в частности, на сцену поднимутся мастер производственного обучения никольского технологического колледжа Ирина Гурьянова и заместитель директора центра технологического обучения Пензы Лариса Симонова, которые удостоены звания «Почетный работник сферы образования РФ».

«Педагогу школы №8 города Каменки Александру Рябову будет присвоено звание «Заслуженный работник образования Пензенской области», — добавили в пресс-службе.

В министерстве отметили, что также будут вручены почетные грамоты и благодарности.