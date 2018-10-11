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В Пензе на 91-м году жизни скончался профессор Василий Бондалетов

14:05 | 11.10.2018 | Образование

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Пенза, 11 октября 2018. PenzaNews. Заслуженный деятель науки России, почетный работник высшего образования, доктор филологических наук, профессор Василий Бондалетов скончался в Пензе на 91-м году жизни в четверг, 11 октября. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе Пензенского государственного университета.

В Пензе на 91-м году жизни скончался профессор Василий Бондалетов. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В вузе уточнили, что прощание с покойным состоится в ритуальном зале пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко в предстоящую субботу, 13 октября, с 12.00 до 13.00.

«Авторитет Василия Даниловича Бондалетова как ученого в лингвистическом мире определялся его глубокой эрудицией, обдуманностью, взвешенностью, аргументированностью научного поиска, бережным, уважительным отношением к лингвистическому наследию, умением корректно выразить свою позицию. Его перу принадлежит около 700 работ, среди которых — свыше 20 книг научного и учебного характера», — отмечается в некрологе.

В нем добавляется, что ученым-лингвистам и учителям-словесникам хорошо известны такие труды Василия Бондалетова, как «Русская ономастика», «Социальная лингвистика», «Даль и тайные языки России».

«Большой популярностью пользуются его книги по стилистике, подготовленные с соавторами: «Стилистика русского языка», «Сборник упражнений по стилистике русского языка», «Сборник упражнений по синтаксической стилистике и культуре речи», — поясняется в тексте.

Бондалетов Василий Данилович родился 26 сентября 1928 года.

В 1948 году с отличием окончил Куйбышевский педагогический институт.

В 1952 году защитил кандидатскую диссертацию на тему «К вопросу об отношении территориальных диалектов к русскому национальному языку».

В феврале 1952 года поступил на работу в Пензенский государственный педагогический институт имени В.Г. Белинского, был старшим преподавателем.

С 1956 года — доцент ПГПИ.

В 1966 году защитил докторскую диссертацию на тему «Условно-профессиональные языки русских ремесленников и торговцев».

С 1967 года — заведующий кафедрой русского языка ПГПИ, профессор.

1 ноября 2017 года на торжественном мероприятии по случаю 70-летия Пензенского государственного университета ему было присвоено звание почетного профессора ПГУ.

Под его руководством в Пензе сложилась и действует научно-педагогическая школа «Социальная лингвистика. Ономастика».

Был награжден орденом Дружбы народов, медалью имени А.С. Макаренко, отмечен многими значками министерства просвещения РСФСР, министерства образования СССР, юбилейными медалями и грамотами, почетным знаком губернатора «Во славу земли Пензенской», почетной грамотой Законодательного собрания региона.

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