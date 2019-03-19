В пензенских школах 20 марта стартует досрочный период сдачи ЕГЭ Образование

Пенза, 19 марта 2019. PenzaNews. Досрочный период сдачи итоговой аттестации стартует в школах Пензенской области в предстоящую среду, 20 марта.

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«В Пензенской области заявление на участие в итоговой аттестации подали 166 участников. 160 пройдут ее в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ), шесть — государственного выпускного экзамена (ГВЭ). Завершится итоговая аттестация 10 апреля», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования региона.

В ведомстве пояснили, что сдать ЕГЭ в досрочный период могут выпускники прошлых лет, а также текущего года, которые не имеют возможности принять участие в экзаменах в основные сроки по уважительным причинам.

«Первые экзамены досрочного периода сдадут 15 выпускников: один — по географии и 14 — по литературе», — уточнили в пресс-службе.

В министерстве добавили, что будут работать четыре пункта проведения экзаменов — на базе губернского лицея, школы имени М.Ю. Лермонтова в Засечном и двух вечерних школ.

«Следующий экзамен итоговой аттестации досрочного периода — русский язык — пройдет 22 марта. Заявление на сдачу ЕГЭ подал 71 участник», — сказали в ведомстве.