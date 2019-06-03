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Более 5,5 тыс. пензенских школьников приступили к ЕГЭ по русскому языку

10:19 | 03.06.2019 | Образование

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Пенза, 3 июня 2019. PenzaNews. Выпускники 11-х классов школ Пензенской области, как и ученики по всей России, приступили к сдаче обязательного единого государственного экзамена (ЕГЭ) по русскому языку, в понедельник, 3 июня.

Более 5,5 тыс. пензенских школьников приступили к ЕГЭ по русскому языку. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования Пензенской области, в регионе открыты 40 пунктов проведения экзамена, в том числе шесть на дому — для подростков с ограниченными возможностями здоровья. Заявки на сдачу экзамена подали более 5,5 тыс. человек.

На выполнение работы выпускникам отводится 3,5 часа, для учеников с ОВЗ время увеличено на 1,5 часа. Экзаменационная работа включает в себя 27 заданий. Первая часть содержит 26 вопросов с кратким ответом, во второй требуется написать сочинение.

Свои результаты выпускники узнают не позднее 20 июня. В случае неудачи, пересдать экзамен можно в резервный день — 26 июня.

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