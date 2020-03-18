Конференция на тему природно-культурного и духовного наследия региона пройдет дистанционно Образование

Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. Седьмая региональная научно-практическая конференция учащихся «Природно-культурное и духовное наследие Пензенской области» будет проведена дистанционно.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» председатель областного отделения Русского географического общества (РГО) Игорь Пантюшов, такое решение принято оргкомитетом в связи с введением в регионе режима повышенной готовности из-за коронавируса.

«Для участия в конференции необходимо зарегистрироваться на портале дистанционных мультимедийных интернет-проектов (ДМИП), заполнить заявку, анкету и загрузить работу», — пояснил собеседник агентства.

Он уточнил, что прием заявок продлится до 27 марта, подать их могут ученики 3–11 классов по нескольким направлениям, в числе которых — объекты культурного и природного наследия Пензенской области, экологические проблемы региона, виртуальные экскурсии.