Уроки в школах Пензенской области 11 и 12 сентября отменят в связи с выборами Образование

Пенза, 9 сентября 2020. PenzaNews. Уроки, которые планировалось провести в школах Пензенской области 11 и 12 сентября, будут отменены в связи с необходимостью использования помещений образовательных организаций для проведения досрочного голосования на предстоящих выборах. Об этом сообщил министр образования региона Александр Воронков.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«11, 12 сентября в школах Пензенской области в период проведения голосования учебный процесс осуществляться не будет», — сказал он ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве региона в режиме видеоконференции в среду, 9 сентября.

Министр добавил, что муниципалитетам рекомендовано провести в пятницу, 11 сентября, так называемый «день сотворчества» под названием «Краски детского досуга», а 12-го числа — презентацию организаций спорта, образования и культуры «Первый шаг к успеху».

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, планируется, что 14 сентября уроки в школах начнутся позднее, поскольку после работы обеззараживателей в ночное время и проведении дезинфекции потребуется проветрить помещения.