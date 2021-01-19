Дарья Басова примет участие в финале конкурса «Учитель года России» в Волгограде Образование

Пенза, 19 января 2021. PenzaNews. Учитель иностранных языков школы №36 города Пензы Дарья Басова представит регион в финале конкурса «Учитель года России – 2020», который пройдет в Волгограде с 25 января по 2 февраля.

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Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства образования Пензенской области, состязания будут организованы на площадках школы №55 «Долина знаний» и городского детско-юношеского центра.

«Педагоги покажут свое мастерство в ходе прохождения конкурсных испытаний «Методическая мастерская» и «Урок», после чего будут определены 15 лауреатов. По итогам испытаний «Классный час» и «Мастер-класс» жюри выберет пятерку призеров», — сказали в ведомстве.

В пресс-службе добавили, что финальное мероприятие состоится 2 февраля в обновленном формате.

«В режиме пресс-конференции призеры ответят на вопросы интервьюеров — представителей прессы, педагогической и родительской общественности, школьников и студентов педагогических вузов. По итогам испытания из пятерки лучших учителей будет выбран победитель», — пояснили в Минобразования.

В ведомстве отметили, что для участников конкурса «Учитель года России» подготовлена культурная программа.