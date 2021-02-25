В Пензенской области начата подготовка к форуму классных руководителей Образование

Пенза, 25 февраля 2021. PenzaNews. Подготовка ко второму региональному форуму классных руководителей, который состоится в онлайн-формате 12 марта, начата в Пензенской области.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба министерства образования региона, она ведется на трех уровнях — в школах, на муниципальном и областном.

В образовательных организациях региона в период по 5 марта пройдут родительские собрания совместно с учащимися «Мы одна семья», «О доброте и милосердии», «Учимся общению», «Психологический климат в коллективе». Также будут организованы круглые столы, лектории, диспуты, дни открытых дверей и другие мероприятия.

Подготовительная работа в муниципальных районах и городских округах будет направлена на обобщение опыта образовательных организаций.

На итоговом мероприятии намечено рассмотреть вопросы, касающиеся выстраивания эффективного взаимодействия классных руководителей и родителей.