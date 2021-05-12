В Пензенской области проанализируют эффективность психологических служб в школах Образование

Пенза, 12 мая 2021. PenzaNews. Анализ эффективности работы психологических служб в образовательных организациях Пензенской области будет проведен после трагедии в Казани, где молодой человек устроил стрельбу в школе. Соответствующее поручение дал временно исполняющий обязанности губернатора Олег Мельниченко.

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«Надо посмотреть, первое, как у нас работают психологические службы в учебных заведениях», — сказал он в ходе оперативного совещания, состоявшегося в правительстве региона в среду, 12 мая.

Олег Мельниченко потребовал обратить особое внимание на то, как организована работа с детьми, психологическое состояние которых вызывает определенную тревогу.

Он отметил, что одиночек, решающихся на террористические атаки, нередко отличает замкнутость.

По его словам, они, как правило, не делятся ни с кем своими мыслями, а если и делают это, то в закрытых сетевых сообществах.

«С виду вроде бы и не скажешь, что этот молодой человек готовит какое-то действие такое», — констатировал Олег Мельниченко.

Врио губернатора добавил, что надо проанализировать сложившуюся практику работы психологов в сфере образования и сделать соответствующие выводы.