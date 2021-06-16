Меры дисциплинарного взыскания применены к начальнику «Строителя», воспитателю и вожатой Образование

Пенза, 16 июня 2021. PenzaNews. Меры дисциплинарного взыскания применены к начальнику детского оздоровительного лагеря «Строитель», расположенного в Городищенском районе Пензенской области, воспитателю и вожатой после игр несовершеннолетних с удушением. Это следует из сообщения, размещенного на сайте управления образования Пензы по результатам проведенной проверки.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Проведен дополнительный медицинский осмотр участниц инцидента, по итогам которого отклонений в их состоянии здоровья не выявлено. По словам подростков, они не осознавали всю опасность данных действий, участвовали в съемке «веселого» ролика. В связи с этим начальник управления образования города [Лилия Чащина] напомнила родителям школьников о профилактике подобных ситуаций», — отмечается в тексте.

Читайте также

После детских игр с удушением в лагере «Строитель» под Пензой возбуждено уголовное дело

В нем добавляется, что с педагогическим персоналом проведен дополнительный инструктаж на тему обеспечения контроля безопасности детей, охраны их жизни и здоровья.

«Дана оценка исполнению должностных обязанностей персоналом. К начальнику детского лагеря, вожатой и воспитателю, закрепленным за данным отрядом, применены меры дисциплинарного взыскания», — сказано в сообщении.

В тексте напоминается, что, помимо органов образования, в обстоятельствах произошедшего в лагере «Строитель», где девочки-подростки в качестве развлечения использовали удушающие приемы и снимали происходящее на видео, разбираются сотрудники полиции, прокуратуры и городищенского межрайонного следственного отдела СУ СКР.