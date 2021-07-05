Заключен контракт на проектирование школы в 7-м микрорайоне Арбеково Образование

Пенза, 5 июля 2021. PenzaNews. Муниципальное казенное учреждение «Управление капитального строительства города Пензы» заключило с московским ООО «РодеКС» контракт на выполнение инженерных изысканий и подготовку проектной документации для строительства школы на 1,1 тыс. мест в 7-м микрорайоне Арбеково.

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Цена контракта составила 3 млн. 202 тыс. 195 рублей. Дата окончания работ — 1 ноября 2021 года.

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Согласно техническому заданию, этажность новой школы проектировщику предстоит определить проектом. При этом в базовой компоновке здания должны быть предусмотрены различные модули: учебные, спортивный, арт-модуль, столовая и библиотека-медиатека.

Блок начальной школы должен иметь отдельный вход и гардероб. Помимо этого, там необходимо спроектировать спортивный зал, игровую и активную рекреацию, а также спальные комнаты для продленных групп.

В качестве планируемого срока строительства объекта указан 2022 год.