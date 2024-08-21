14:44:32 Среда, 21 августа
Дело Белозерцева Осторожно: мошенники НКО Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Транспорт Рейтинги Угадай, кто на фото!

Губернатор предложил преобразовать школу села Вадинск в кадетский корпус

08:40 | 21.08.2024 | Образование

Печать

Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил преобразовать школу села Вадинск в кадетский корпус.

Губернатор предложил преобразовать школу села Вадинск в кадетский корпус

Фото: Pnzreg.ru

«Рассмотрите возможность преобразования школы в кадетский корпус. Вадинск — один из старейших населенных пунктов Пензенской области, его нужно развивать. Создание здесь профильного учебного заведения позволит привлечь молодежь», — сказал он, обращаясь к министру образования региона Алексею Комарову в ходе заседания облправительства, состоявшегося в минувший вторник, 20 августа.

Олег Мельниченко также поручил рассмотреть вариант установки модульной конструкции под общежитие для кадетов.

«Такие помещения уже опробованы — комнаты на четыре человека, там тепло, в каждой — душ и туалет», — отметил глава региона.

Он добавил, что «детям будет комфортно там жить».

«Мы дадим школе новую жизнь в соответствии с новым статусом», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.

Читайте также
В Шемышейском районе возбуждено уголовное дело по факту кражи ограждения весом 240 кг «Пензаэнерго» продолжает подготовку электросетевого комплекса региона к осенне-зимнему периоду
В Колышлейском районе выявлена незаконная добыча песка До двух лет лишения свободы грозит жительнице Заречного, которая похитила из магазина парфюмерную продукцию
В Пензе полицейские раскрыли кражу стретч-пленки с территории промпредприятия В Пензенской области выявлено два факта незаконной рубки деревьев
Все новости
Актуальное

2007–2024 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама