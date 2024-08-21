Губернатор предложил преобразовать школу села Вадинск в кадетский корпус Образование

Пенза, 21 августа 2024. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко предложил преобразовать школу села Вадинск в кадетский корпус.

Фото: Pnzreg.ru

«Рассмотрите возможность преобразования школы в кадетский корпус. Вадинск — один из старейших населенных пунктов Пензенской области, его нужно развивать. Создание здесь профильного учебного заведения позволит привлечь молодежь», — сказал он, обращаясь к министру образования региона Алексею Комарову в ходе заседания облправительства, состоявшегося в минувший вторник, 20 августа.

Олег Мельниченко также поручил рассмотреть вариант установки модульной конструкции под общежитие для кадетов.

«Такие помещения уже опробованы — комнаты на четыре человека, там тепло, в каждой — душ и туалет», — отметил глава региона.

Он добавил, что «детям будет комфортно там жить».

«Мы дадим школе новую жизнь в соответствии с новым статусом», — цитирует Олега Мельниченко пресс-служба облправительства.