В Пензе у «Самолета» из-под земли забил фонтан горячей воды ЖКХ

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Фонтан горячей воды забил на проспекте Победы в Пензе днем в среду, 18 января.

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Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, коммунальная авария произошла в районе стелы «Самолет». Прохожие наблюдают здесь поднимающуюся вверх струю воды, а также столб пара, образующегося на морозе.

Жители близлежащих домов незамедлительно проинформировали о случившемся аварийную службу, специалисты которой уже выехали на место ЧП.

Сколько времени потребуется на устранение последствий коммунальной аварии, а также повлияла ли она на водо- и теплоснабжение близлежащих домов, пока неизвестно.

Пользователи социальных сетей уже пошутили на тему того, что фонтан горячей воды забил в Пензе в канун Крещения, и предложили провести чин ее освящения.