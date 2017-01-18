16:58:22 Среда, 18 января
Рост платы за ЖКУ Осторожно: мошенники Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы

В Пензе у «Самолета» из-под земли забил фонтан горячей воды

13:05 | 18.01.2017 | ЖКХ

Печать

Пенза, 18 января 2017. PenzaNews. Фонтан горячей воды забил на проспекте Победы в Пензе днем в среду, 18 января.

В Пензе у «Самолета» из-под земли забил фонтан горячей воды

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщил ИА «PenzaNews» очевидец, коммунальная авария произошла в районе стелы «Самолет». Прохожие наблюдают здесь поднимающуюся вверх струю воды, а также столб пара, образующегося на морозе.

Жители близлежащих домов незамедлительно проинформировали о случившемся аварийную службу, специалисты которой уже выехали на место ЧП.

Сколько времени потребуется на устранение последствий коммунальной аварии, а также повлияла ли она на водо- и теплоснабжение близлежащих домов, пока неизвестно.

Пользователи социальных сетей уже пошутили на тему того, что фонтан горячей воды забил в Пензе в канун Крещения, и предложили провести чин ее освящения.
Актуальное
Читайте также
В одной из новостроек в Заре произошел пожар Приговоры по делу о незаконном сбыте спиртного почти на 30 млн. рублей вступили в силу
Пензенская картинная галерея предложила сделать селфи на фоне экспонатов В Кузнецке планируется открыть новый гостиничный комплекс
Пенза подтвердила лидерство в областном рейтинге улучшения инвестклимата В Пензе после дискуссии о работе в период болезни принято обращение к работодателям
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на http://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7 (8412) 999-103, 999-102, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru

Об агентстве Реклама