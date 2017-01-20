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Прокуратура Ленинского района Пензы выявила нарушения в процедуре отбора УК

14:06 | 20.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 20 января 2017. PenzaNews. Прокуратура Ленинского района Пензы выявила нарушения законодательства об организации торгов и проведении конкурсов по отбору управляющих компаний, допущенные городским управлением ЖКХ.

Прокуратура Ленинского района Пензы выявила нарушения в процедуре отбора УК

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщила ИА «PenzaNews» старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова, в частности, не соблюдались сроки проведения конкурсов.

«Так, с нарушением 20-дневного срока с момента выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию были размещены извещения о проведении открытых конкурсов по отбору управляющих организаций для МКД по адресам: улица Мира, 67, улица Бородина, 29, улица Ладожская, 114, улица Антонова, 5В и 5Е, улица Фабричная, 3, улица Зеленодольская, 67, улица Новоселов, 110–115, улица Измайлова, 70 и 74, проспект Победы, 96В», — пояснила собеседница агентства.

Она добавила, что также имелись недочеты в организации работы конкурсной комиссии по отбору УК.

«При рассмотрении 26 января 2016 года заявок на участие в конкурсе не присутствовали председатель комиссии и его заместитель», — привела пример Светлана Артамонова.

По ее словам, в конкурсной документации не указывались работы, включенные в установленный федеральным законодательством минимальный перечень.

«Кроме того, прокурорской проверкой установлено несоблюдение обязательных требований к претендентам на управление МКД, в том числе — об отсутствии кредиторской задолженности за последний завершенный отчетный период в размере свыше 70% балансовой стоимости активов по данным бухгалтерской отчетности», — сказала она, отметив, что 26 января и 29 февраля участником конкурса было признано ООО «Сервисная компания «Ваш дом», имевшее задолженность в большем размере.

Старший помощник прокурора региона сообщила, что по итогам проверки в адрес начальника управления ЖКХ Пензы Андрея Гришина было внесено представление, по результатам рассмотрения которого конкурсы и их результаты отменены.

«В отношении каждого члена конкурсной комиссии прокурором района возбуждено административное дело по ч. 6 ст. 7.32.4 КоАП РФ «Нарушение процедуры обязательных в соответствии с законодательством Российской Федерации торгов, продажи государственного или муниципального имущества, порядка заключения договоров по результатам проведения таких торгов и продажи или в случае, если такие торги признаны несостоявшимися», — уточнила Светлана Артамонова.

Она добавила, что постановлениями управления ФАС России по Пензенской области члены конкурсной комиссии наказаны штрафами на общую сумму 540 тыс. рублей.

«Постановления в законную силу не вступили», — резюмировала собеседница агентства.
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