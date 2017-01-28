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В Пензе для восстановления теплоснабжения организована работа дополнительных бригад

09:42 | 28.01.2017 | ЖКХ

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Пенза, 28 января 2017. PenzaNews. 14 бригад дополнительно вышли на работы по пуску тепла на внутриквартальных сетях и в отдельных домах в Пензе. Об этом сообщил начальник городского управления ЖКХ Андрей Гришин в ходе заседания оперативного штаба утром в субботу, 28 января.

В Пензе для восстановления теплоснабжения организована работа дополнительных бригад

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Он отметил, что работы ведутся круглосуточно, в 8.00 была пересменка.

В свою очередь мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил руководителям муниципальных предприятий выделить бригады, обеспечить всем необходимым оборудованием и материалами для работы и закрепить за определенным домом.

«Понятно, что люди устали, работают уже двое суток. Но последствия аварии надо ликвидировать, жителей нельзя оставить без отопления. Обеспечьте людей горячим питанием, а также организуйте места для их обогрева», — добавил глава администрации Пензы.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе мэрии, без тепла остается 14 домов в микрорайоне Север.

«Они малоквартирные, барачного типа. Кроме того, работы по подаче теплоносителя ведутся в многоквартирных домах: №2 на улице Кураева, №8 на улице Бекешской, №68 на улице Володарского, №№37 и 38 на улице Коммунистической, №№29 и 39 на улице Луначарского и №20А на улице Карпинского», — добавили в администрации Пензы.

В пресс-службе сообщили, что начальнику социального управления Пензы поручено провести обход жителей, переписать семьи, особенно с детьми, и предложить на время переехать в санаторий имени В.В. Володарского.
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