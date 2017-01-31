В Роспотребнадзоре разъяснили права жителям Пензы, которых затронули перебои с теплом ЖКХ

Пенза, 31 января 2017. PenzaNews. Потребитель имеет право на перерасчет размера платы за ЖКУ, возмещение вреда, причиненного жизни, здоровью или имуществу при предоставлении коммунальных услуг ненадлежащего качества или с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора по Пензенской области.

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В соответствии с правилами предоставления коммунальных услуг собственникам, допустимая продолжительность перерыва отопления составляет в общей сложности не более 24 часов в течение месяца.

При температуре от +12ºС до +18ºС, а в угловых помещениях до +20ºС продолжительность составляет не более 16 часов единовременно.

При показателях от +10ºС до +12ºС предусмотрен допустимый срок отключения не более 8 часов подряд, а при температуре от +8ºС до +10ºС — не более 4 часов.

С порядком перерасчета изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества можно ознакомиться в разделе №9 правилах предоставления коммунальных услуг. В случае, если управляющей организацией, ТСЖ или ресурсоснабжающей организацией в добровольном порядке не произведен перерасчет, потребителю необходимо обратиться письменно к исполнителю услуг с требованиями о его предоставлении.

В случае отказа в удовлетворении требований потребителя в добровольном порядке защита нарушенных жилищных прав осуществляется судом.

При обращении в суд необходимо предоставить документы, подтверждающие оказание услуг ненадлежащего качества. Такими документами являются сведения аварийно-диспетчерской службы, информация, зафиксированная приборами учета или средствами измерения, а также составленный акт.

При предъявлении требований возмещения вреда необходимо обращение к исполнителю услуг и документы, подтверждающие нанесенный урон, например, акт осмотра помещения, оценка причиненного имуществу вреда, выписка из медицинской карты потребителя, информация об обращении за медпомощью в связи с ухудшением здоровья, товарные чеки на оплату лекарственных средств, фотографии и видео.

Потребитель вправе предъявить иск в суд по своему месту жительства или пребывания либо по месту нахождения ответчика. Кроме того, по делам, связанным с нарушением прав, потребитель освобождается от уплаты государственной пошлины, а при наличии вины ответчика вправе потребовать компенсации морального вреда.

Управление Роспотребнадзора по Пензенской области готово предоставить заключение в рамках своей компетенции по письменному запросу суда в целях защиты прав потребителя.